Футбольный клуб «Ижевск» проиграл первый матч сезона «Крыльям Советов»

Футбольный клуб «Ижевск» проиграл «Крыльям советов» в Самаре в первом матче Дивизиона «Б» второй лиги России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Встреча прошла 5 апреля. Самарцы открыли счет уже на 2-й минуте первого тайма. Второй гол «Крылья Советов» забили после перерыва на 53-й минуте. Итоговый счет матча — 2:0.

Следующий домашний матч «Ижевска» пройдет 19 апреля: в столицу Удмуртии приедет футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.

Напомним, «Ижевск» допустили в Дивизион «Б» Второй лиги России по футболу в феврале.