Татарстан вошел в топ-5 регионов по бронированию отелей в России

Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу бронирований отелей за последние две недели с долей 2,9%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии и платформы Travelline.

При этом в республике зафиксировано снижение числа бронирований на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по спросу стали Москва (20,4% всех бронирований), Санкт-Петербург (14,5%), Краснодарский край (13,9%) и Московская область (4,2%). Татарстан занял пятое место.

В целом по России объем бронирований отелей за последние две недели вырос на 18% в годовом выражении, средняя стоимость размещения увеличилась на 3% и составила 8,7 тыс. руб. за ночь.

Анна Кайдалова