За три месяца года в Петербурге построили втрое меньше жилья, чем годом ранее

В марте 2025 года застройщики города ввели в эксплуатацию 55,9 тыс. кв. м. жилья, включая более 14,6 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был почти в трое больше.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце строители сдали в эксплуатацию новостройки только в одном Адмиралтейском районе города. Там ввели около 41,3 тыс. кв. м в одном доме на 814 квартир. Кроме этого, 14,6 тыс. кв. метров сдали в сегменте ИЖС.

В марте 2025 года девелоперы ввели в строй 115,6 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 апреля этого года в городе построено 113,9 тыс. кв. м против 701,9 тыс. кв. м, введенных за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о том, что объем выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге в феврале за год снизился на 30%.

