В Новочеркасске из-за пожара эвакуировали 20 человек

Из-за пожара в многоэтажке на ул. Гагарина в Новочеркасске эвакуированы 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Очевидцы заметили дым из квартиры на пятом этаже на улице Гагарина. Прибывшие пожарные подразделения в ходе разведки установили, что очаг пожара — на кухне», — отмечают в ведомстве.

Возгорание на 4 кв. м. ликвидировали 8 спасателей с привлечением пяти единиц техники. Пострадавших нет.

Причину пожара установит дознаватель ведомства.

Наталья Белоштейн