Умер известный петербургский историк Давид Раскин

Скончался профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Давид Раскин. Ему было 80 лет, сообщает пресс-служба вуза.

На 81-м году жизни скончался известный петербургский историк Давид Раскин

На 81-м году жизни скончался известный петербургский историк Давид Раскин

«5 апреля 2026 года на 81-м году жизни скончался профессор Санкт-Петербургского университета, доктор исторических наук Давид Иосифович Раскин, почетный архивист, известный специалист в области архивоведения и источниковедения»,— говорится в сообщении.

С 1970 года Раскин работал в Российском государственном историческом архиве (в советское время — ЦГИА). В 2004 году он начал преподавать на историческом факультете СПбГУ — сначала на кафедре архивоведения, затем источниковедения.

Ученый специализировался на истории государственных институтов Российской империи, сословной системе, законодательстве и государственной службе. За годы научной деятельности он опубликовал более 260 работ.

Матвей Николаев