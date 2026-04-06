Кабардино-Балкария отправила Дагестану 60 тонн воды

Кабардино-Балкария направила 60 тонн питьевой воды в Дагестан, пострадавший от мощного наводнения. Глава республики Казбек Коков объявил об этом в своем Telegram-канале, выразив соболезнования семьям погибших и готовность оказать дальнейшую помощь.

Наводнение обрушилось на Дагестан в ночь с 27 на 28 марта 2026 года — ливень с рекордными осадками за последние 107 лет вызвал потоки воды высотой до двух метров в Махачкале и окрестностях.

Жители 11 муниципалитетов Дагестана оказались в зоне бедствия: сотни домов ушло под воду, посевы и сады уничтожил поток, массово отключили электричество и водоснабжение, транспорт встал из-за размытых дорог и путей. Роспотребнадзор запретил использовать воду из-под крана из-за угрозы загрязнения, что спровоцировало острый дефицит питьевой воды в пострадавших районах. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах и режим повышенной готовности по всей республике; по сей день последствия ликвидируют — подтопления продолжаются, инфраструктура водоснабжения сильно пострадала.

Казбек Коков координирует действия с главой Дагестана Сергеем Меликовым и МЧС: первую партию в 60 тонн бутилированной воды отправили в минувшую среду, 1 апреля, сразу после координации с республиканским ведомством. КБР продолжит поставки по мере необходимости, подчеркивая братскую поддержку в беде.

Это не единичный случай: Чечня и Ингушетия уже доставили свыше 60 тонн воды в Дагестанские Огни для самых пострадавших жителей — три фуры с грузом принял глава города Замир Гаджимурадов и публично поблагодарил соседей. Северная Осетия-Алания усилила помощь, отправив 120 тонн питьевой воды, включая последнюю партию в 20 тонн; депутат Сослан Дидаров подтвердил итоги поставок, отметив, что вода пошла на устранение дефицита после повреждений сетей.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил организовать поставки гуманитарной помощи в Дагестан, где в конце марта 2026 года сильные ливни вызвали масштабное наводнение. В своем Telegram-канале он подтвердил отправку питьевой воды и предметов первой необходимости для жителей, лишившихся жилья. Глава края также дал указание руководителям округов создать пункты приема помощи с участием волонтерских центров.

Станислав Маслаков