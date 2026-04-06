В приграничье Черноземья могут запустить базовые станции на беспилотниках

Компания МТС начала практическое тестирование развертывания мобильной сети на базе беспилотников — аэростатов. Сейчас проект предусматривает использование аэростата, который базируется на автомобильном прицепе и может быть развернут «в течение пары часов». Как пояснили «Ъ-Черноземье» в МТС, в дальнейшем оборудование может использоваться в приграничье макрорегиона, где разрушена стационарная инфраструктура связи.

Первый публичный испытательный запуск аэростата проведен МТС 31 марта Фото: Станислав Дитятев Аэростат позволяет быстро развернуть мобильную связь и интернет практически в любом месте, где нет самой связи Фото: Станислав Дитятев

Представители компании не смогли озвучить «Ъ-Черноземье» объем инвестиций и стоимость практического применения, сославшись на то, что проект только приближается к стадии коммерческого использования.

Первый публичный испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE был проведен МТС в Вольске Саратовской области 31 марта. В присутствии журналистов аэростат поднялся на высоту 300 м, радиомодуль обеспечил уверенное покрытие в стандарте LTE 2100 МГц в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/с. Блок управления базовой станцией располагался на земле и соединялся с радиомодулем оптическим кабелем.

«Аэростат позволяет быстро развернуть мобильную связь и интернет практически в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет самой связи. Во время тестирования наши инженеры убедились, что такая летающая базовая станция способна обеспечить вне зависимости от сложности рельефа более эффективное покрытие по сравнению с обычной передвижной базовой станцией»,— рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Подъем базовой станции на аэростате обеспечивает связью территорию в радиусе нескольких десятков километров, зона покрытия зависит от высоты поднятия аэростата и на порядок превышает возможности мобильных базовых станций на базе грузового автомобиля.

Основным заказчиком развертывания мобильных базовых станций (иметь такое оборудование может только оператор связи) может быть государство: например, для обеспечения связью территории, где введен режим чрезвычайной ситуации. Также возможно развертывание сети связи (общедоступной или приватной) в интересах бизнес-структур, например, для обеспечения координации сельскохозяйственных работ в период посевной или уборки на ненаселенных территориях.

Станислав Дитятев