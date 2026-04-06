Двух жителей Крыма обвиняют в убийстве и осквернении мемориала жертвам фашизма

Следственный комитет Крыма завершил расследование дела в отношении 23-летнего жителя Евпатории и его 20-летней знакомой, которые, в зависимости от содеянного, обвиняются в убийстве мужчины и осквернении мемориала жертвам фашизма летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 14 июля 2025 года на улице Фрунзе в Евпатории 33-летний житель Джанкоя сделал замечание молодому человеку по поводу его внешнего вида. В ответ юноша агрессивно отреагировал и нанес незнакомцу ножевое ранение в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники выявили дополнительные противоправные факты. В изъятых телефонах молодых людей обнаружили фотографии и видео, подтверждающие их преступные деяния.

Летом 2025 года подозреваемый взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941–1942 годов» и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Снимок он отправил знакомой, которая разместила изображение в социальных сетях с непристойным описанием.

В рамках расследования проведены экспертизы, включая религиоведческие исследования. Молодым людям предъявлены обвинения в убийстве, реабилитации нацизма и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 354.1, ч. 1 ст. 148 УК РФ). Материалы дела направлены в суд.

Алина Зорина