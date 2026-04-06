Суд привлек к ответственности пятерых должностных лиц в Анапе

По инициативе прокуратуры суд привлек к административной ответственности в виде штрафа должностных лиц органа местного самоуправления в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Анапская межрайонная прокуратура зафиксировала нарушения в рамках проверки соблюдения законодательства в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий при осуществлении регионального государственного жилищного контроля. Ведомство установило, что должностные лица не размещали актуальные сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты в части госконтроля и муниципального контроля.

В отношении пятерых должностных лиц возбудили дела об административных нарушениях. Виновным назначили штраф на общую сумму 9 тыс. руб.

Кристина Мельникова