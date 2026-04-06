В Ленинградской области запустили новый маршрут электрички «Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал». За год пассажиров на этом направлении стало больше почти на 5 %, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В столицу Ленинградской области теперь можно добраться на полчаса быстрее, чем на машине в час пик»,— заявил господин Дрозденко.

Он добавил, что поручил транспортному блоку областной администрации проработать возможность добавления электропоездов и на других направлениях, где наблюдается высокий поток пассажиров. Например, в Сертолово.

Александр Дрозденко подчеркнул, что необходимо добавить электропоездов на Кингисеппском направлении для доставки гостей на празднование Дня Победы и Дня образования Ленобласти в Ивангород.

Матвей Николаев