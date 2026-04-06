В Черном море ликвидировали безэкипажные катера ВСУ

В северо-восточной части Черного моря уничтожили безэкипажные катера (БЭК) ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства ПВО ликвидировали четыре БЭКа и одну ракету «Нептун-МД». В ночь с 5 на 6 апреля над регионами России сбили 50 украинских беспилотников, в том числе над акваторией Черного моря.

Прошедшей ночью массированной атаке БПЛА подвергся Новороссийск. В результате налета беспилотников в Новороссийске пострадали десять человек, на данный момент сообщается о 25 поврежденных домах.

Кристина Мельникова

