Заволжскому экс-чиновнику дали условный срок за махинации с контрактом

Бывшего замначальника территориального управления города Заволжье администрации Городецкого округа Алексея Петрова приговорили к двум годам условно за махинации с муниципальным контрактом. Как сообщили в суде, ему переквалифицировали обвинение с п. «е» ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) на ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд установил, что в 2023 году фигурант подписал акты работ по капремонту, благоустройству и озеленению сквера. При этом он знал, что исполнитель использовал материалы более низкого качества и меньшей стоимости, чем было предусмотрено контрактом.

Подсудимый вину признал частично. При назначении наказания суд учел положительную характеристику по месту работы, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также тот факт, что подсудимый привлекается к ответственности впервые, к административной ответственности не привлекался.

Кроме условного срока бывшему чиновнику на два года запретили занимать определенные должности в государственных органах и органах МСУ.

По информации суда, прокурор просил признать Алексея Петрова виновным в превышении полномочий и назначить ему четыре года колонии общего режима. Подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать дело на халатность (ч. 1 ст. 293) и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, по изначально предъявленной статье максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, по итоговой — четыре года, по запрашиваемой подсудимым — до года исправительных работ или три месяца ареста.

Как писал «Ъ-Приволжье», до прихода в администрацию Заволжья Алексей Петров возглавлял прокуратуру Канавинского района Нижнего Новгорода, откуда был уволен в 2018 году по выслуге лет. Его задержали в апреле 2024 года.

Генерального директора ООО «Группа компаний СК» Степана Кашина, чья компания выполняла работы, признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии.

Галина Шамберина