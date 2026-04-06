На Дону отремонтируют 114 дорог за 5,5 млрд рублей

В Ростовской области подрядчики приступают к ремонту 315 км 114 участков дорог. На эти цели в 2026 году направлено 5,5 млрд руб. Об этом в MAX сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Так в этом году планируется отремонтировать около 90 км опорной сети автомагистралей, в том числе участки дорог РостовнаДону – Семикаракорск – Волгодонск, РостовнаДону – Ставрополь и Котельниково – Зимовники – Сальск – Песчанокопское.

Также дорожники приведут в порядок больше 130 км трасс к опорным населенным пунктам. В их числе — Миллерово — Вешенская, Усьман — Веселый — Сальск и Элиста – Ремонтное – Зимовники;

Кроме этого, в планах на ремонт значатся самые оживленные трассы региона.

