В Челябинске будут судить бухгалтера за хищение 6 млн рублей

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении 6 млн руб. и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, горожанка в 2023-2024 годах работала главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя. Пользуясь доверием бизнесмена, она систематически под разными предлогами переводила средства со счета компании на счета знакомых, которые не знали о намерениях приятельницы. Всего сотрудница похитила 6 млн руб. и распорядилась ими по своему усмотрению. О преступлении узнал сам предприниматель во время проверки достоверности бухгалтерского учета.

Челябинка признала вину и раскаялась в содеянном. Установлено, что в 2022 году она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления в Санкт-Петербурге. Тогда местной жительнице назначили наказание в виде условного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска