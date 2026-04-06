Умер экс-депутат Верховного совета Удмуртии, создатель компании «Аскор» Игорь Чо

На 73-м году жизни скончался бывший депутат Верховного совета Удмуртии XII созыва, основатель первого в Удмуртии индейководческий комплекса «Аскор» Игорь Чо. Об этом сообщили в республиканском парламенте.

«Будучи депутатом Верховного Совета Удмуртии XII созыва и Государственного совета I созыва, Игорь Александрович активно участвовал в разработке и принятии законов, определивших будущее региона <...> Открытый десять лет назад в селе Пычас Можгинского района индейководческий комплекс компании “Аскор” стал настоящим спасением для многих селян, потерявших работу после закрытия Пычасского свинокомплекса»,— сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Игорь Чо возглавлял предприятие ООО «Аскор» до 2024 года. С 2025 года он являлся финансовым директором аппарата управления компании. Сегодня ООО «Аскор» возглавляет его сын Александр Чо. Индейководческий комплекс в Пычасе производит более 6 тыс. т мяса индейки в год. По этому показателю компания занимает шестое место среди аналогичных предприятий России.

В частности, под руководством бизнесмена был построен крупнейший в России завод по переработке речной рыбы ООО «Салехардский комбинат» в Ямало-Ненецком автономном округе. В Тюмени были организованы крупный логистический центр, завод по глубокой переработке мясоовощной продукции и животноводческий комплекс.

Прощание с Игорем Чо состоится 8 апреля в 11:00 в соборе Александра Невского в Ижевске.