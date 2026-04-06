Петербург направит более 1 млрд рублей на бесплатные туалеты и фонтаны

Власти Санкт-Петербурга в 2026 году направят более 1 млрд рублей на содержание общественных туалетов и фонтанов. Соответствующее постановление о выделении субсидий городскому «Водоканалу» подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации города.

Из общей суммы 721,4 млн рублей предусмотрено на эксплуатацию общественных туалетов. Еще 290,2 млн рублей — на содержание фонтанов и фонтанных комплексов.

Отмечается, что благодаря выделенным средствам все туалеты, находящиеся в ведении «Водоканала», останутся бесплатными для жителей и туристов.

Матвей Николаев