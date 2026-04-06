Горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна продлится до 9 мая
Курорт Красная Поляна завершит горнолыжный сезон 9 мая 2026 года. Таким образом, майские праздничные дни станут завершающим этапом зимнего туристического периода и последней возможностью для катания на лыжах и сноуборде.
Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна
В этот период для гостей курорта действует спецтариф «Отдыхай и катай», объединяющий проживание, пользование горнолыжной инфраструктурой и дополнительные сервисы. Максимальная выгода по предложению может достигать 50%.
Сроки действия предложения:
- период бронирования: с 3 апреля по 9 мая 2026 года
- период проживания: с 4 апреля по 10 мая 2026 года
- В рамках тарифа «Отдыхай и катай» предусмотрены:
- скидка 10% на размещение в отелях и апартаментах курорта
- ски-пасс со скидкой 50% на весь период проживания*
- скидка 15% на процедуры во всех спа-комплексах курорта
- скидка 25% на разовое посещение спа-комплекса отеля Новотель Резорт и спа Красная Поляна с открытым бассейном
- посещение большого банного комплекса «4 стихии» по специальной стоимости (от 4000 рублей)
- при аренде малого банного комплекса в утренние часы (с 9:00 до 11:00) — до пяти авторских процедур в подарок («Ритуал Воздуха» или «Сила Стихий»)
Предложения доступны при бронировании тарифа «Отдыхай и катай» на официальном сайте курорта.
Летний сезон на курорте и бонусная серия катаний в горной долине Цирк-2 стартует 1 июня 2026 года. Гостям будут доступны более 40 км экотроп различной категории сложности, тематические парки, встречи с экзотическими животными — марами, альпаками, капибарами, полеты на воздушном шаре и парапланах, услуги спа-центров и горных бань, трансфер к побережью Черного моря и многое другое.
https://krasnayapolyanaresort.ru/
НАО «Красная поляна»
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А
ОГРН:1022302937062
Реклама. 6+