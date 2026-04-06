Горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна продлится до 9 мая

Курорт Красная Поляна завершит горнолыжный сезон 9 мая 2026 года. Таким образом, майские праздничные дни станут завершающим этапом зимнего туристического периода и последней возможностью для катания на лыжах и сноуборде.

В этот период для гостей курорта действует спецтариф «Отдыхай и катай», объединяющий проживание, пользование горнолыжной инфраструктурой и дополнительные сервисы. Максимальная выгода по предложению может достигать 50%.

Сроки действия предложения:

период бронирования: с 3 апреля по 9 мая 2026 года

период проживания: с 4 апреля по 10 мая 2026 года

В рамках тарифа «Отдыхай и катай» предусмотрены:

скидка 10% на размещение в отелях и апартаментах курорта

ски-пасс со скидкой 50% на весь период проживания*

скидка 15% на процедуры во всех спа-комплексах курорта

скидка 25% на разовое посещение спа-комплекса отеля Новотель Резорт и спа Красная Поляна с открытым бассейном

посещение большого банного комплекса «4 стихии» по специальной стоимости (от 4000 рублей)

при аренде малого банного комплекса в утренние часы (с 9:00 до 11:00) — до пяти авторских процедур в подарок («Ритуал Воздуха» или «Сила Стихий»)

Предложения доступны при бронировании тарифа «Отдыхай и катай» на официальном сайте курорта.

Летний сезон на курорте и бонусная серия катаний в горной долине Цирк-2 стартует 1 июня 2026 года. Гостям будут доступны более 40 км экотроп различной категории сложности, тематические парки, встречи с экзотическими животными — марами, альпаками, капибарами, полеты на воздушном шаре и парапланах, услуги спа-центров и горных бань, трансфер к побережью Черного моря и многое другое.

