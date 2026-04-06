Суд освободил экс-управделами Минздрава Идеала Айзетуллова от наказания

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию бывшего управделами Минздрава республики Идеала Айзетуллова и освободил его от наказания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале сообщалось, что господина Айзетуллова признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Установлено, что он несвоевременно заключил договор на очистку крыши, из-за чего 26 марта 2024 года ледяная глыба травмировала проходившую мимо женщину. Тогда суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Верховный суд Татарстана указал на истечение сроков давности преступления.

