Оператор водного маршрута Пермь—Закамск—Краснокамск вновь выиграл контракт на перевозки

Победителем аукциона на право оказания услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск (прямое и обратное направление) признано АО «Водоходъ. Пассажирский Порт». Компания стала единственным участником торгов, цена контракта составит 25,4 млн руб.

Перевозки требуется осуществлять с 4 мая по 18 сентября 2026 года. Подрядчик должен использовать на маршруте одно основное и одно резервное пассажирское судно (электрокатамараны). Основное судно должно брать на борт не менее 130 пассажиров.

В 2025 году оператором на маршруте выступала эта же компания. АО «Водоходъ. Пассажирский Порт» использует электрокатамараны «Экоход».