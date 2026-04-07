20 лет в интересах бизнеса: Микрофинансовая компания Пермского края отмечает юбилей

7 апреля Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края отмечает 20 лет. За два десятилетия работы она стала одним из ключевых институтов поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, помогая предпринимателям на всех этапах развития бизнеса – от первой идеи до масштабирования производства. С 2012 года компания выдала более 5,5 тыс. микрозаймов и займов на общую сумму свыше 7 млрд рублей. На 1 апреля 2026 года совокупный портфель компании (микрозаймы, займы и лизинг) превысил 1,5 млрд рублей. Благодаря льготному финансированию предприниматели запустили сотни успешных проектов: от обрабатывающих производств и фермерских хозяйств до отелей, ИT-компаний и креативных студий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края.

«Линейка продуктов компании формируется под реальные потребности бизнеса и задачи государства. Так, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина с 2023 года реализуется программа «Za наших» – для ветеранов СВО, их семей и предприятий, работающих по гособоронзаказу. Для креативных индустрий запустили микрозаем «Креативный». В ответ на запросы предпринимателей о модернизации основных фондов заработала программа льготного лизинга и заем «Инвестиционный». Эти инструменты дополняют базовые программы микрофинансирования», – поясняет Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края.

О том, как поддержка меняет бизнес, говорят сами предприниматели. Основатель производственной компании «Е-Пак» Антон Демин рассказывает:«Мы получили микрозаем «Приоритетный». Для нас, как для производственной компании, это возможность без задержек пополнить оборотные средства и спокойно двигаться к амбициозной цели – выходу на оборот 120 млн рублей. Господдержка дает нам гибкость: мы можем устанавливать новое оборудование, усиливать команду и одновременно выходить на рынки соседних регионов».

Основательница ИТ-компании «ИнфоЛинк» Валентина Степанова добавляет: «Мы обращались за поддержкой дважды. В первый раз микрозаем помог избежать кассового разрыва при работе с крупным контрактом. Средства второго микрозайма «Креативный» направили на развитие нового направления по разработке сайтов и цифровых платформ».

Один из самых динамичных инструментов поддержки – программа регионального лизинга. С мая 2024 года предприниматели заключили 68 договоров на приобретение оборудования и спецтехники на сумму свыше 467 млн рублей. Так, пермская компания «Замок» – производитель металлических дверей – установила линию порошковой окраски. В Чусовом предприятие «Стройсервис» запустило полуавтоматическую линию по выпуску сэндвич-панелей, построило под нее цех и создало десять рабочих мест.

Программа льготного лизинга постоянно расширяется с учетом приоритетных региональных направлений: в декабре 2025 года к обрабатывающему производству и сельскому хозяйству добавились туризм, гостиничный бизнес и креативные индустрии. В ближайшее время к ним присоединятся малые технологические компании (МТК).

Впереди у Микрофинансовой компании Пермского края новые задачи, соответствующие целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Среди приоритетов – дальнейшее расширение линейки продуктов, повышение доступности финансирования для предпринимателей, увеличение объемов поддержки, внедрение цифровых сервисов.

Получить консультацию по мерам поддержки можно по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68 (3-й этаж). Телефон для справок: 8-800-300-80-90. Подробная информация – на сайте mfk59.ru.

Условия продуктов не относятся к потребительскому кредитованию. Полные условия предоставления микрозаймов, займов и лизинга – на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307. ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364.

АО "Микрофинансовая компания Пермского края"