Наука о церковном пении

Сейчас это Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, а на фризе здания ее концертного зала первым стоит имя профессора Московской консерватории протоиерея Димитрия Разумовского. Во многом благодаря его трудам мы теперь знаем не только о певчих дьяках, но и о русском церковном хоровом пении в целом — с византийских времен и до конца XIX века, а также об истории нотной записи, начиная с античных времен.

Протоиерей Димитрий Разумовский

Димитрий Разумовский был родом из потомственного сельского духовенства. Родился он в 1818 году в селе Воскресенском Одоевского уезда Тульской губернии и был первенцем в семье настоятеля здешней церкви во имя Обновления храма Воскресения Христова, где проповедовали и его дед, и прадед. И его ждала та же церковь, только уже не деревянная, а каменная — ее перестроили в 1825 году и пристроили к ней трапезную.

Одаренный семинарист

Но слишком незаурядные способности он показал в Тульской духовной семинарии, где он учился после семилетнего уездного училища, чтобы быть сельским батюшкой. В 21 год его, еще не окончившего полный курс семинарии, по распоряжению ее начальства отправили учиться в Киевскую духовную академию — прославленное учебное заведение, обеспечивавшее широкое и фундаментальное образование своих выпускников по части точных и гуманитарных наук и особенно в филологических дисциплинах.

Окончив академию в 25 лет «с причислением к первому разряду воспитанников оной», Разумовский получает назначение учителем в Спасо-Вифанскую духовную семинарию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Здесь, в Вифании, он в 1845 году защитил магистерскую диссертацию по философии и в звании профессора преподавал в разные годы основы математики, физики и естественной истории, древнегреческий язык, латынь и библейский иврит, а также французский язык. Немецкий язык не считался обязательным для просвещенного батюшки, но сам Разумовский знал и его. Современники считали его филологические познания «прямо изумительными».

В 1850 году, когда ему было 32 года, его рукополагают в священника, в 1852-м определяют в храм Николы Стрелецкого у Боровицких ворот, а в 1854-м назначают настоятелем церкви великомученика Георгия на Всполье (на Большой Ордынке), где отец Димитрий прослужит 35 лет. Он венчал Чайковского и стал его духовником. Здесь же, при храме, он жил до конца дней в собственном «маленьком, одноэтажном, деревянном домике со ставнями».

Он был женат на Марии Голубинской, дочери знаменитого церковного историка и богослова, профессора Московской духовной академии Федора Голубинского, попав таким образом, по словам известного музыковеда доктора искусствоведения Марии Павловны Рахмановой, «в среду самой высокой, утонченной учености, в среду чистых людей и самоотверженных работников». У них было двое детей, сын Михаил и дочь Анна. Но брак Димитрия был недолгим, чуть более десяти лет, так что ему выпала многолетняя участь вдовца, как пишет доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Ирина Павловна Шеховцова. Ее работа «Малоизвестные страницы биографии протоиерея Димитрия Разумовского» на сегодня, пожалуй, лучшее и самое фактологически точное исследование его биографии, оно свободно доступно в интернете, и тем, кто интересуется историей отечественной музыки, стоит его почитать.

Профессор в архимандритском набедреннике

Первую награду на научно-преподавательскую деятельность — набедренник и полугодовое профессорское жалование — Разумовский получил в 1852 году еще как профессор Вифании. Набедренник — деталь облачения священника до Синодального периода, то есть до 1700 года, имели право носить только архимандриты, а потом он стал наградой для священников первых ступеней церковной иерархии. С 1860-х годов настоятель церкви на Ордынке Димитрий Разумовский преподает закон Божий в Голицынской школе при Московском благотворительном обществе, Ломоносовской семинарии при лицее цесаревича Николая на Остоженке и служит наблюдателем за преподаванием (завучем, по-современному) в женской воскресной школе при детском приюте на Арбате.

Но главной наградой для Димитрия Разумовского было назначение его (по ходатайству Рубинштейна и князя Одоевского) завкафедрой истории и теории церковного пения Московской консерватории, где он в 1871 году получил профессорское звание. Согласитесь, что нечасто для ученого в той или иной области науки персонально для него в ведущем профильном вузе создается кафедра для исследований в интересующей его области. В данном случае это были русская музыкальная медиевистика и музыкальная палеография.

Далее было признание научных трудов Димитрия Разумовского и награды, как церковные, так и светские. В 1870 году он становится протоиереем. Он был членом или почетным членом, членом-корреспондентом или почетным членкором Императорской публичной библиотеки, Императорского Русского археологического общества, Московского общества любителей духовного просвещения, Константинопольского музыкального, Общества древнерусского искусства при Румянцевском музее, Православного Палестинского общества, Общества любителей древней письменности.

Но главным научным трудом Разумовского, его opus magnum, считается трехтомная монография «Церковное пение в России. Опыт историко-технического изложения», опубликованная в 1867–1869 годах, которую автор посвятил Русскому музыкальному обществу и за которую он получил в 1873 году большую серебряную медаль Императорского Русского археологического общества.

Природа пения

«Богослужебное пение христианской церкви современно самому явлению ее в мире. Тайная вечеря Господа нашего Иисуса Христа закончилась пением. Это пение послужило совершенным образцом и существенным основанием для пения всей новозаветной церкви. По замечанию св. Иоанна Златоуста, “Спаситель воспел, чтобы и мы пели подобным образом”. Апостольская церковь не только сопровождала свое Богослужение пением, но установила даже определенные правила для христианского пения и определенный чин церковного певца. <…> Богослужебное пение как искусство имело свою технику, семиографию и совершалось или исполнялось сообразно со своим назначением» — так начинает свое исследование отец Димитрий Разумовский.

Далее он рассматривает «техническое устройство» христианского церковного пения в историческом разрезе, начиная с «музыкальной теории древних эллинов» с ее тетрахордами и пентахордами и ладами, и прослеживает следы греческого народного песнопения в богослужебном пении ранней христианской церкви, систему григорианского (византийского) пения, его мелодию и ритм, а также эволюцию семиографии, то есть нотной записи, от алфавитной, потом крюковой и далее.

Затем Разумовский переходит к пению в «православной греко-российской церкви», начиная с общей истории богослужебного пения в России и первых нотных книг церкви. Пишет о хорах царских и патриарших певчих дьяков, потом о знаменном распеве и нотных книгах русской церкви. И в заключении он прослеживает эволюцию партесного (многоголосого хорового) пения с его появления в русской церкви до духовно-музыкальных сочинений Бортнянского и после него.

«История русского церковного пения, как беспристрастный свидетель всех событий может при этом заметить только, что новые попытки положить церковные мелодии на голоса: 1) не уничтожают собой труды прежних российских композиторов, а только дополняют их; 2) не ревнуют о своей исключительности, не преграждают путь музыкальному искусству к дальнейшему преуспеянию во благо св. Православной церкви. Пределы несомненно возможного, дальнейшего развития нашей православной музыки ныне еще никто определить не в состоянии: потому что, по учению древних певцов христианской церкви, только всемогущая и вседействующая Благодать Божия побуждает людей к пению» — так заканчивает он свое исследование русского церковного пения

Певчие госслужащие

Разумовский исследовал не только церковное пение. В 1869 году на I археологическом съезде в Москве он выступил с докладом «Народное мирское пение и собственно музыка. Историческая заметка о мирском пении русского народа». Круг творческого и научного общения Разумовского был широким, в него входили многие известные музыканты, ученые, писатели, деятели искусства. В его доме бывали Рубинштейн, Чайковский (обращался к Разумовскому за советами, в частности, по поводу своей Всенощной), Стасов, Танеев, Римский-Корсаков, Балакирев.

Точное число научных работ Димитрия Разумовского музыковедам до сих пор неизвестно, они могут лишь сказать, что в архивах хранятся «многие его неопубликованные работы». А среди опубликованных есть целых три его работы, посвященных одной теме — первым профессиональным певцам в нашем отечестве. Вероятно, эта тема сильно интересовала и самого отца Димитрия Разумовского, раз он обращался к ней трижды — в 1868, 1873 и 1881 году. Эти его работы не столь нагружены профессиональным лексиконом и могут быть интересны современному читателю, даже далекому от музыковедения. Их можно почитать самостоятельно, они свободно доступны в интернете.

Если же коротко, то Разумовский в них писал: «Древний обычай православной церкви дозволял петь в храме вместе с клиром народу. На этом основании в русской церкви, с самых первых времен ее, православный народ часто упражнялся в пении, любил его и вместе с клиром участвовал в исполнении при общественном Богослужении. Так в православных храмах образовались певцы-любители. Они нередко объединялись между собой в большие или меньшие группы и приблизительно составляли то, что ныне известно под именем частного или вольного хора». Хор церковных певцов при дворе Ивана III в первый раз упоминается в 1476 году. Великокняжеские певцы считались «в придворной службе дьяками и пользовались от двора содержанием». А дьяк, напомним, был не холопом, а, по современной терминологии, госслужащим.

Особенной любовью к церковному пению отличался царь Иоанн IV Грозный. Он содержал при себе довольно значительное число певчих дьяков и поддьяков и «часто, за свое царево и великого князя казенное жалованье, награждал своих певчих дьяков». Государевы певчие дьяки имели свои собственные дома и дворы, то есть были людьми состоятельными. Кроме денежного жалования они получали премиальные за пение на днях рождения государя и его близких, отпевании умерших.

Кроме этого одевались они за казенный счет. Исподние кафтаны были матерчатые: тафтяные (шелковые) с шестью серебряными пуговицами. Шапка и рукавицы шились из сукна; на шапку нашивался соболь, а рукавицы были с песцовым исподом и бобровой по краям опушкой. Штаны у них были из аглицкого сукна, багрецового или красного цвета. Кафтаны, которые иначе назывались зипуном или полукафтаньем, холодный и теплый, были с пуговицами, обшитыми золотом. Храмы в то время были холодные, и потому государевым певчим дьякам полагались от казны шубы.

С учреждением патриаршества на Руси в 1589 году у них появились конкуренты — хор Патриарших певчих дьяков, но хор патриарха не редко уступал свои лучшие голоса хору государевых певчих. Петр I любил становиться на клирос при богослужении и пел со своими певчими. При Петре хор государевых певчих дьяков был переименован в Придворный. При Екатерине Великой он стал Императорской придворной певческой капеллой. При советской власти его переименовывали несколько раз: в 1918–1922 годах он был Петроградской народной хоровой академией, потом Петроградской (и почти сразу Ленинградской) государственной капеллой, потом Ленинградской государственной академической капеллой (с 1954 года — имени Глинки). Сейчас это Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Как уже сказано, на фронтоне ее концертного зала красуется имя Разумовского, но его самого теперь мало кто помнит. Сейчас, в дни великого праздника и пасхальных песнопений, наверное, самое время вспомнить и о протоиерее Димитрии Разумовском, благодаря трудам которого мы так много знаем о церковном песнопении.