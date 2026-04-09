Учиться у природы, чтобы ей помогать

В конце 2025 года в России был утвержден новый национальный проект — «Технологическое обеспечение биоэкономики». Такая модель экономики основана на использовании возобновляемых биологических ресурсов и биотехнологий вместо ископаемого сырья. Биоэкономика учится у самой природы: отходы становятся сырьем, микробы производят белок и лекарства, а ферменты помогают создавать новые материалы.

Фото: Тимур Сабиров, Сколтех Профессор Дмитрий Горин

В основе биоэкономики лежат междисциплинарные научные направления — например, биофотоника,— в которых знания о живом превращаются в практические решения: от новых методов диагностики до экологичных материалов и систем жизнеобеспечения.

В интервью с профессором Дмитрием Гориным, заведующим лаборатории биофотоники Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, «Ъ-Наука» разобралась, как наночастицы оксида железа могут одновременно выявлять опухоль и убивать ее клетки, как диатомовые водоросли помогут космонавтам дышать и питаться в дальних полетах, а также когда умные зеркала и фитнес-браслеты научатся помогать нам сохранять здоровье и качество жизни.

— Дмитрий Александрович, области ваших научных интересов — это биофотоника и биофизика. Расскажите, пожалуйста, что это за направления и чем они отличаются.

— Биофотоника — это наука, которая изучает взаимодействие фотонов с биологическими объектами для сбора информации об этих объектах и воздействия на них. Это происходит на нескольких уровнях: субклеточном, клеточном, тканевом и в целом на уровне всего организма. Биофизика — это более широкая область, которая изучает физические закономерности в биологических объектах и процессах, а также физические факторы, которые воздействуют на клетки, ткани и организм в целом.

— Как вы пришли в эту область?

— Я окончил кафедру физики полупроводников Саратовского университета. Заведующий кафедрой Борис Николаевич Климов предложил новую для кафедры тематику — молекулярную электронику, одним из объектов исследования которой стали пленки Ленгмюра—Блоджетт. Это моно- или мультислойные пленки, которые формируются на границе раздела вода/воздух (ленгмюровские монослои) и переносятся на твердую подложку (пленки Ленгмюра—Блоджетт).

Первые работы были связаны с созданием ленгмюровских монослоев и пленок Ленгмюра—Блоджетт, содержащих флуоресцентные зонды — молекулы органических красителей, которые проводились совместно с сотрудниками кафедры аналитической химии под руководством профессора С. Н. Штыкова. Интенсивность флуоресценции этих молекул зависела от внешних факторов — наличия в воде ионов тяжелых металлов. Уже будучи студентом, я работал на стыке физики и химии в составе междисциплинарного коллектива.

Моя кандидатская диссертация была посвящена наноразмерным полимерным пленкам Ленгмюра—Блоджетт, их оптическим и электрическим свойствам. По совету коллег из института высокомолекулярных соединений я участвовал в конференции Европейского общества коллоидов и поверхностей, которая проходила в 2003 году во Владимире. Это была международная конференция, и среди ее участников были сотрудники из Макс Планк института коллоидов и границ раздела фаз. Там я познакомился с Глебом Сухоруковым — ныне профессором и директором Центра био- и медицинских технологий Сколтеха, одним из первооткрывателей нового объекта мира — полиэлектролитных капсул.

Мы начали совместную работу по созданию капсул, чувствительных к внешнему воздействию, в частности к СВЧ-излучению. Чувствительность обеспечивали наночастицы оксида железа, входившие в состав капсул. С 2003 года мы занялись получением нанокомпозитных капсул в Саратовском университете. Начались частые визиты в Макс Планк институт коллоидов и границ раздела фаз. Огромную помощь в поддержании сотрудничества оказал первый директор этого института, профессор Хельмут Мевальд. Нанокомпозитные капсулы прежде всего рассматривались как перспективные системы доставки лекарств. На этом этапе к физике и химии добавились биология и медицина, в рамках междисциплинарного проекта мы сотрудничали с учеными Университетской клиники Шарите.

Сейчас я руководитель лаборатории биофотоники Сколтеха, где работают молодые ученые из шести стран. Мы работаем на стыке биофотоники, биофизики и физики коллоидов и поверхностей. Особенность нашей лаборатории в том, что мы мультидисциплинарны: у нас прочные связи с биологами и ведущими медицинскими центрами страны.

Фото: Тимур Сабиров, Сколтех Коллектив лаборатории биофотоники Сколтеха

— Вы занимаетесь синтезом наночастиц для улучшения контрастных агентов в МРТ. Расскажите, что это за частицы.

— Действительно, мы работаем с наночастицами оксида железа. Мы синтезировали наночастицы разного размера с помощью автоматизированного реактора стартапа Сколтеха, компании «Тетраквант». Оказалось, что самые маленькие наночастицы (около четырех нанометров) обеспечивают МРТ-контраст, примерно равный по эффективности гадовисту. Гадовист — это коммерческий МРТ-контрастный агент, органическое соединение, содержащее ион гадолиния. Его недостаток в том, что ион гадолиния может покидать органический комплекс и накапливаться в мозге. С этой точки зрения, наночастицы оксида железа выглядят более привлекательными в контексте практического применения в медицине.

— Наночастицы могут выступать не только как диагностические, но и как терапевтические агенты. Что это означает на практике? Как одна и та же частица может и обнаружить болезнь, и помочь ее лечить?

— Это наша мечта, чтобы эти наночастицы использовались не только для диагностики, но и для терапии. В рамках сотрудничества между МФТИ, Сколтехом и ИТМО — проекта «Кловер» — мы показали возможность фоторастворения наночастиц оксида железа. Сейчас мы получили грант РНФ и надеемся изучить фоторастворение наночастиц оксида железа в деталях, в частности какие факторы влияют на процесс фоторастворения, и реализовать этот процесс in vitro (на клетках) и in vivo (на лабораторных животных).

Наночастицы оксида железа сами по себе дают МРТ-контраст, но при фоторастворении они становятся источником ионов железа (II). Повышенная концентрация ионов железа может вызывать ферроптоз — программируемую гибель клетки, вызванную избытком железа. Мы очень надеемся, что наши контрастные агенты будут выполнять двойную функцию: повышать МРТ-контраст визуализации опухоли, а при создании условий для фоторастворения оказывать терапевтический эффект.

— Один из проектов вашей лаборатории — диатомовые водоросли — вдохновлен самой природой. У вашей лаборатории даже есть девиз: «Учиться у природы, чтобы ей помогать». Как природоподобные технологии могут изменить нашу жизнь?

— С водорослями мы познакомились благодаря проекту нашей коллеги, старшего преподавателя Сколтеха Юлияны Цветинович. После окончания магистратуры в НИТУ МИСиС она поступила в аспирантуру Сколтеха, успешно ее закончила с защитой диссертации, в рамках которой она изучала механические и оптические свойства одноклеточной диатомовой водоросли. Оказалось, что, несмотря на долгую историю исследований этих водорослей, в них еще много загадок.

Диатомия очень красива: у нее есть скелет из диоксида кремния — домик, который она создает сама. Этот домик обладает уникальными механическими и оптическими свойствами. Свет взаимодействует с оболочкой так, что внутри нее возникает определенное распределение интенсивности света. Одна из гипотез: это нужно, чтобы хлоропласты, отвечающие за поглощение света, могли варьировать количество попадающих на них фотонов, перемещаясь внутри оболочки из диоксида кремния.

Для чего это может пригодиться? Во-первых, сейчас интенсивно развиваются микрофлюидные технологии, которые комбинируют с оптическими датчиками. Мы работаем с лабораторией Вадима Ковалюка из НИТУ МИСиС, где создаются фотонно-интегральные схемы на основе нитрида кремния. Сотрудник нашей лаборатории доцент Алексей Ященок вместе с аспирантом нашей лаборатории Сандалом Васильевым и нашим выпускником Алексеем Кузиным разрабатывает комбинацию микрофлюидной системы и оптического датчика, который работает на основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния. Управление интенсивностью излучения с помощью таких природоподобных структур было бы очень интересным и в этом проекте. Во-вторых, мы можем рассматривать фрустулу как мембрану, а мембраны применимы во многих областях.

Если создать для диатомовых водорослей стрессовые условия, они, как и мы, начинают накапливать жир — а это ценное химическое сырье. Кроме того, диатомовые водоросли обеспечивают каждый пятый вдох на Земле: они перерабатывают CO2 и вырабатывают 20% кислорода планеты. Поэтому их интересно использовать в технологиях конверсии CO2. В долгосрочных космических полетах космонавтам тоже нужно перерабатывать CO2 в кислород, а также им требуются питание, топливо, компоненты для создания композитных материалов. В этом отношении диатомовые водоросли уникальны: из элементов, содержащихся в воде (ионов кремния), они и строят свой домик, который, например, можно использовать как добавку в полимерные материалы и в технологиях 3D-печати. Мы очень надеемся попасть в программу Российской орбитальной станции (РОС) и верим, что водоросли будут полезны не только на Земле, но и в космосе.

Мы постоянно стараемся использовать информацию, полученную при изучении природных явлений, для практических применений. Например, для создания чувствительных элементов газовых датчиков с использованием эффекта капиллярной конденсации. Мы располагаем на поверхности оптического сенсора субмикронные частицы оксида кремния. Две частицы образуют поры между собой и подложкой. В этих порах газ конденсируется в жидкость, и эффективные показатели преломления сильно меняются, а оптические сенсоры к этому очень чувствительны. Особенность таких сенсоров — физическая абсорбция, то есть сенсор может выдерживать несколько циклов работы.

— На Форуме будущих технологий вы поделились, что благодаря развитию биофотоники скоро фитнес-браслеты смогут определять состав тела, предупреждать критические состояния, а зеркала — давать советы по состоянию кожи. Какие технологии за этим стоят? Как биофотоника может изменить привычные гаджеты?

— Биофотоника уже сегодня применяется в клинике. Самый яркий пример — медицинский пульсоксиметр, который измеряет частоту сердечных сокращений и насыщение тканей кислородом. Но сейчас многие из нас пользуются фитнес-кольцами, браслетами и умными часами, чтобы оценивать пульс во время занятий спортом. Они помогают не перетренироваться и не перегружать сердечно-сосудистую систему. Умные часы начинают определять все больше параметров. Большой вклад внесли наши российские коллеги, представляющие МГУ. Заведующий лабораторией Евгений Ширшин и научный сотрудник Денис Давыдов получили важный научный результат: они показали, что можно измерять содержание воды в дерме и что оно пропорционально содержанию воды во всем организме, а также определять толщину дермы неинвазивно с помощью анализа отраженного от кожи сигнала в ИК-диапазоне. Кожа — самый большой орган нашего организма, и такая пропорциональность действительно существует. Измерять обезвоживание (дегидратацию) очень важно и для спортсменов, и в медицинских целях: спортсмену нужно знать, когда пить воду, а врачу — сколько жидкости потерял больной. Это также важно для оценки отеков при сердечно-сосудистых и урологических заболеваниях.

Еще одно направление — дозиметрия солнечного излучения. Ни для кого не секрет, что нужно контролировать время пребывания на открытом солнце, даже используя солнцезащитные кремы. В нашей лаборатории мы тоже занимаемся этой темой. Лидер этого направления у нас — выпускник магистратуры Сколтеха и аспирант нашей лаборатории Дария Терентьева. Это очень важная область, где такие сенсоры могут предотвратить такое серьезное заболевание, как меланома.

Из новых гаджетов интересна история, которая только начинается,— так называемое умное зеркало. По сути, это комбинация камеры, подсветки и экрана. Оно реализует идею, которую высказал Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке. Первой, кто предложил коммерческий вариант, стала компания Samsung, которая презентовала «умное зеркало» в конце прошлого года. Оно было разработано совместно с крупной косметологической компанией: после обучения на большом количестве добровольцев зеркало научилось оценивать состояние кожи и давать советы по ее уходу.

— Вы также ранее упоминали, что техническое зрение можно поставить на службу здоровью человека не только в клинике, но и в повседневной жизни. Какие сценарии вы видите? Могут ли городские камеры, например, отслеживать экологическую обстановку или выявлять риски для здоровья горожан?

— В Москве сейчас установлено более 200 тыс. камер. Если прибавить к этому системы биометрической оплаты, банкоматы, камеры внутри помещений, то станет понятно, что камер у нас очень много. Идея в том, чтобы — естественно, только с согласия человека — получать мультиспектральное качественное изображение его лица, затем привязать эти данные к умным гаджетам, которые он носит, и пытаться мониторить состояние здоровья. Медицина будущего — это не только новые методы лечения, но и уникальная возможность предупреждать переходные состояния между здоровьем и болезнью. Например, преддиабет: если соблюдать определенные правила, можно не перейти в фазу заболевания. Важно информировать об этом и врача, и самого человека, чтобы он вовремя обратился к специалисту.

Одна из проблем — люди зачастую не идут к врачу, пока не станет совсем плохо. Разумеется, камеры наблюдения не всегда обладают нужной чувствительностью. Но если у человека сильно покраснело лицо или изменились другие параметры (например, появились отеки) и если это комбинировать с анализом данных с носимых устройств, то с учетом современных средств обработки информации можно предупреждать такие состояния и информировать человека и его лечащего врача. Если это будет сделано системно, то это позволит предотвратить или смягчить последствия, а по сути — снизить затраты на лечение. Вплоть до того, что если человек упал, то некоторые модели гаджетов уже сейчас могут вызвать скорую помощь. Хотелось бы использовать перечисленные выше технологии на службе охраны здоровья.

— Если заглянуть на несколько лет вперед, какое открытие или технология в биофотонике и биофизике могут стать настоящим прорывом, на ваш взгляд?

— В нашем сообществе есть задача, которую мы называем perpetuum mobile современной биофотоники. Речь идет об определении концентрации глюкозы в крови с медицинской точностью. Если поискать в интернете, можно с удивлением обнаружить, что эта задача якобы уже решена: есть приборы, которые это делают. Но когда мы говорим о переходе от единичных измерений к массовым, об универсальности и достижении необходимой для медицины точности, то окажется, что на данный момент задача не решена. Она очень сложная, но благодаря расширению инструментальных возможностей биофотоники и появлению новых методов обработки данных и калибровок мы надеемся, что удастся измерить концентрацию глюкозы неинвазивно с необходимой точностью. Более близки к решению задачи, связанные с неинвазивным измерением полного гемоглобина, степени дегидратации и состава тела.

Еще одно широкое направление — интраоперационная диагностика. Лидер здесь офтальмология, которая невозможна без биофотоники (диагностических методов и лазеров). Что касается других медицинских применений, стоит отметить прежде всего технологию оптической навигации во время операций, например комбинацию оптических методов с роботизированными хирургическими системами типа Da Vinci, в которых уже есть блоки для использования контрастных агентов. Комбинация методов лечения и диагностики, создание приборов, объединяющих несколько диагностических подходов,— это важный тренд. Уже есть клинически одобренные устройства в Китае, США и Японии, которые комбинируют оптоакустику и ультразвук. Очень сильными компетенциями в области оптоакустических методов визуализации обладает Нижний Новгород — Институт прикладной физики РАН, лаборатория, возглавляемая Павлом Владимировичем Субочевым. Тренд на использование мультимодальных методов визуализации связан с тем, что сочетание нескольких методов позволяет получить об объекте больше информации. Возникнет запрос и на создание мультимодальных контрастных агентов — веществ, которые хорошо контрастируют и в ультразвуке, и в оптоакустике, и в МРТ. Это только несколько примеров трендов современной биофотоники.

Беседовал Олег Щербаков