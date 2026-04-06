Начальника угрозыска Волховcкого района Ленобласти отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО начальника отдела уголовного розыска ОМВД Волховского района Ленобласти Дмитрия Матюшина по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Следователи полагают, что в обмен на деньги он отпустил подозреваемого в мошенничестве.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С обыском к Матюшину пришли сотрудники межрайонного отдела ФСБ России.

По данным следствия, показания на Дмитрия Матюшина дал фигурант, с которым правоохранители заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, пишет 47news.

Постановление об аресте полицейского суд вынес 2 апреля.

