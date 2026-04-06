Работа лагеря «Исетские зори», где отравились 14 детей, остановлена на 14 суток

Каменский районный суд принял решение на 14 суток приостановить работу детского лагеря «Исетские зори» в Каменском районе, в котором ранее 14 детей обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд признал производственное объединение «Октябрь», которое эксплуатирует лагерь, виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В ходе проверок было установлено, что в лагере не проводили суточные пробы пищи (порционного джема) 31 марта, а условия хранения и сроки годности продукции не соблюдались. Кроме того, дезинфицирующие растворы разводились с нарушением инструкции — надлежащей подготовки персонала по применению средств не было.

На прошлой неделе в «Исетских зорях» зафиксировали случаи заболевания ОКИ у детей, после этого смену в лагере завершили досрочно. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Роспотребнадзор выявил в лагере грубые нарушения санитарных норм. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса первого генотипа у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря.

Ирина Пичурина