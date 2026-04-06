Туман во время спортивных состязаний порой становится причиной невероятных, забавных и даже абсурдных историй. В 1937 году в Лондоне во время футбольного матча «Чарльтона» и «Челси» туман на «Стэмфорд Бридж» был настолько плотным, что игроки не видели друг друга. В итоге встречу остановили, футболисты покинули поле, а болельщики потянулись к выходу. Только вот вратарь «Чарльтона» Сэм Бартрэм этого не заметил. Он по-прежнему защищал ворота команды, всматриваясь в непроницаемую белую стену.

Как потом рассказывал сам голкипер, он был уверен, что его партнеры устроили затяжную атаку. Одинокое «стояние» продолжалось 15 минут. Один из фоторепортеров тогда сделал снимок, который стал знаменитым на весь мир. Уйти с поля Бартрэма попросил полицейский, заметивший вратаря совершенно случайно. Еще один курьез произошел в чемпионате Шотландии в 50-е. Там на поле выбежали все запасные игроки, а судья из-за густого тумана этого не заметил. В итоге встречу пришлось переносить, так как в футбол играли более 30 человек.

В России, кстати, тоже не обошлось без инцидентов, связанных с туманом. В 2014 году в Уфе на матче Кубка туман был настолько густым, что игру хозяев с московским «Локомотивом» было почти невозможно смотреть. Телевизионную картинку тогда сравнивали с компьютерной игрой. Когда «Локомотив» забил гол, команды продолжили играть, так как этого никто не заметил. Болельщики, которые смотрели игру с трибун, потом рассказывали, что узнали о забитом мяче лишь из интернета.

Владимир Осипов