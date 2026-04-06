В январе-марте текущего года выросла погрузка на Куйбышевской железной дороге

В I квартале 2026 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 15 млн т. Это на 2, 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в январе-марте 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составил 32,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный период снизился на 2, 5% и составил 40,3 млрд тонно-км.

Наибольшую долю погрузки составляют нефть и нефтепродукты — 9, 2 млн т (+5,4% к январю-марту 2025 года).

Андрей Сазонов