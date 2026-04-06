В Татарстане за месяц число самозапретов на кредиты выросло на 13,8%

В марте жители Татарстана активнее устанавливали самозапреты на кредиты: общее количество выросло на 13,8% по сравнению с февралем и составило 47,1 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Через МФЦ в республике было установлено 7,9 тыс. самозапретов, на портале «Госуслуги» — 39,2 тыс. По этим показателям Татарстан вошел в топ-5 среди регионов России.

При этом снятие самозапретов в марте также увеличилось.

В целом по России количество установленных самозапретов на кредиты за месяц увеличилось на 9,8% и в марте составило 1,24 млн.

Анна Кайдалова