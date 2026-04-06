Эпизоотическую ситуацию в Дагестане оценили как благополучную

Власти Дагестана полностью контролируют эпизоотическую обстановку в республике после разрушительных паводков конца марта 2026 года. Комитет по ветеринарии РД оперативно сформировал специальную комиссию, которая оценивает ущерб сельскому хозяйству и экологии в наиболее пострадавших районах, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Комитет уже провел полевые обследования и организовал круглосуточную утилизацию трупов погибших животных, чтобы предотвратить вспышки инфекций. Специалисты работают в селах Адильотар, Тутлар и Кадыротар Хасавюртовского района, а также в Новом Цилитли Гумбетовского района — там паводок смыл пастбища и затопил фермы.

Председатель комитета Магомед Шапиев лично выехал на места 2 апреля, чтобы проконтролировать сбор и вывоз туш: работы ведут без остановки, фокус — на биологической безопасности жителей и скота. Оценка общего ущерба продолжается, но власти подчеркивают, что ситуация остается благополучной: ни одной вспышки особо опасных болезней вроде ящура, сибирской язвы или африканской чумы свиней не зафиксировали.

Паводки ударили по Дагестану с 27 по 29 марта из-за рекордных ливней — осадки превысили норму за век на 100-летний максимум, по словам главы республики Сергея Меликова. Реки вышли из берегов, затопили Махачкалу и приморские районы, уничтожили 3500 домов, подорвали три подстанции и два пролета ж/д моста. Наводнение унесло жизни людей — точное число жертв власти не раскрывают, но семьям погибших обещают помощь; в Дербентском районе 5 апреля прорвало дамбу Геджухского водохранилища, добавив хаоса.

Угроза новых обвалов, камнепадов и селей сохраняется, поэтому ветеринары ежегодно мониторят 75 заболеваний животных, из них 10 особо опасных, и Дагестан держит стабильность благодаря отгонному животноводству на 1,5 млн голов скота.

Станислав Маслаков