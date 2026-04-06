В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров двух поездов из-за подтопления рельсов

Министерство транспорта Дагестана эвакуирует около 120 пассажиров двух поездов изза подтопления железнодорожного полотна на участке Махачкала — Дербент. Ведомство организовало спецавтобусы, чтобы доставить людей к конечным точкам назначения, объяснив меры аварийной ситуацией на путях и невозможностью дальнейшего следования поездов по железной дороге, сообщили в министерстве.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Причиной подтопления стали продолжительные обильные дожди, которые прошли в Дагестане 28 марта и в начале апреля 2026 года. Ливневые осадки вызвали подъем уровня воды в реках и каналах, затопив участки прибрежных ж/д дамб, а также десятки частных домов, дорог и энергообъектов в почти двух десятках районов республики. В результате СевероКавказская железная дорога была вынуждена временно закрывать отдельные перегоны, в том числе на направлении Махачкала — Дербент, где был затоплен участок между станциями МамедКала и Дагестанские Огни.

По данным Минтранса Дагестана, 6 апреля 2026 года в 10:46 мск поезд № 86, следовавший по маршруту Москва — Дербент, прибыл на станцию Махачкала. Дальше по железной дороге его пустить не смогли изза подтопления путей, поэтому пассажиров, направлявшихся далее в Дербент, решили вывезти автотранспортом. Всего этим рейсом предполагалось обслужить 31 человека, включая двух пассажиров, которые ехали до станции Избербаш. Их планируют доставить автобусами до соответствующих конечных остановок, изменив стандартный маршрут поездной перевозки на автобусный.

Помимо этого, 6 апреля был запланирован отправление поезда № 85 по направлению Дербент — Москва. Изза подтоплений движение по железной дороге в этом направлении также приостановили, и Минтранс взял на себя организацию альтернативной перевозки пассажиров на автобусах. Выйти на маршрут поезда № 85 планировали 88 человек, из них 14 ехали из Избербаша до Махачкалы. Всех их должны доставить автобусами в Махачкалу, где предусмотрена последующая стыковка с другими видами транспорта.

Для эвакуации в общей сложности задействованы пять автобусов. Ранее, 5 апреля, в Министерстве транспорта уже сообщали о приостановке движения по перегону МамедКала — Дагестанские Огни и отмене 12 пригородных поездов на участке Махачкала — Дербент. Тогда на короткое время были задержаны несколько пригородных маршрутов, включая поезда № 6680 (Махачкала — Дербент), № 6604 (Хасавюрт — Дербент), № 6696 (Махачкала — Дербент) и другие.

