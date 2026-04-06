Пляжи Анапы начнут готовить к курортному сезону

На пляжах Анапы в ближайшее время планируется начать отсыпку дополнительного слоя песка. Как сообщила глава города Светлана Маслова, подготовка анапских пляжей к курортному сезону является приоритетной задачей.

Мэрия Анапы завершает документационные процедуры совместно с краевыми ведомствами для начала отсыпки песка на побережье. Светлана Маслова подчеркнула, что специалисты будут осуществлять мониторинг и дефектовку УДС для последующего восстановления дорог в связи с тем, что завозить песок на пляжи будет тяжелая техника.

В преддверии курортного сезона в Анапе также усилят мероприятия по борьбе с незаконной торговлей.

В конце марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке пляжа в Витязево продемонстрировал свою эффективность. На заседании правительственной комиссии по ликвидации мазутной ЧС способ решили масштабировать на других песчаных пляжах Анапы. Отсыпку необходимо произвести в срок до 1 июня. Пляжи будут открыты для купания в случае получения положительного заключения от Роспотребнадзора.

Летом в Анапе откроют восемь галечных пляжей, которые уже готовят к началу туристического сезона. Пробы воды и грунта на указанных пляжах, по словам губернатора, соответствуют всем необходимым нормам.

София Моисеенко