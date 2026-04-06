В РАН рассказали о возможной стабилизации уровня воды в Каспийском море

В ближайшее время уровень Каспийского моря может зафиксироваться на текущих отметках, составляющих примерно 29,3 метра. Об этом РИА Новости сообщил Михаил Болгов, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН.

По словам господина Болгова, существует значительная погрешность в данном прогнозе. На протяжении последних десятилетий, начиная с середины 1990-х годов, наблюдается устойчивое снижение уровня воды, что к 2025 году привело к падению показателей ниже 29 метров. «Ожидаемый интервал колебания уровня большой, его среднее квадратическое отклонение составляет почти метр», — отметил ученый.

В декабре 2024 года Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план мероприятий по борьбе с обмелением Каспия, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. В прошлом году экологические риски для регионов также отметили главы Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев.

В Астраханской области из-за обмеления Каспийского моря в зоне риска оказался биосферный заповедник. Под угрозой исчезновения - краснокнижный орехоносный лотос, заросли которого достигают 5 тыс. гектаров. «Из-за осушения дельты наиболее привлекательные места обитания водоплавающих птиц с каждым годом все дальше отодвигают на юг. В данный момент участки наибольшей концентрации водоплавающих птиц уже находятся в южной охранной зоне заповедника и в дальнейшем могут уйти за его границы. Пернатые останутся без защиты от браконьерского произвола», — приводит слова орнитолога Владимира Стрелкова «Российская газета». Кроме того, ухудшение ситуации с уровнем воды в Каспии отрицательно сказывается на запасах рыбы.

