Атака БПЛА по Новороссийску не повлияла на экспорт нефти

В министерстве энергетики Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска, связанный с атакой беспилотников, не повлиял на экспорт нефти. Об этом сообщает «Ъ».

По данным казахстанского минэнерго, нефть транспортируется по системе магистральных нефтепроводов в штатном режиме, а выполнение экспортных планов идет в соответствии с графиком.

Министерство энергетики Казахстана осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в новороссийском порту.

В ночь с 5 на 6 апреля Новороссийск подвергся очередной массированной атаке со стороны ВСУ. На данный момент известно о десяти пострадавших среди мирных жителей, повреждения получили 25 жилых домов.

София Моисеенко