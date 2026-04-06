Четверть компаний в ЮФО предлагают работникам ДМС

По данным опроса hh.ru, который проводился с 10 февраля по 10 марта 2026 года среди 103 работодателей страны (данные имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), южные компании отметили, что 38% молодых сотрудников (поколение Z и Y) запрашивают ДМС на рабочих местах, а еще 42% сотрудников поколения X хотят расширенную программу ДМС для семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным опроса hh.ru, который проводился с 27 ноября по 5 декабря 2025 года среди более 1,9 тыс. соискателей, 25% компаний из ЮФО предлагают работникам ДМС. ДМС наиболее популярен среди 85% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

Аналитики отмечают, что женщины (85%) чаще мужчин (75%) запрашивают ДМС. В профессиональном разрезе медстраховку ценят маркетологи (93%), бухгалтеры (91%) и административный персонал (86%), менее популярен у специалистов из транспорта и логистики (69%) и рабочих (61%).

Вячеслав Рыжков