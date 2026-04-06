Агротуризм в ПФО к 2030 году может привлечь до полумиллиона туристов

Поток туристов в сегменте агротуризма в Приволжском федеральном округе может вырасти с 30 тыс. в 2025 году до 500 тыс. человек к 2030 году, подсчитали аналитики «Россельхозбанка».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ПФО занимает второе место в России по числу коллективных средств размещения на сельских территориях — около 1,9 тыс. объектов. По этому показателю он уступает только Южному федеральному округу. В округе действует примерно 400 профильных объектов: фермерские хозяйства, экоусадьбы и агротуристические комплексы. В этом году в них ожидается рост туристов на 15–20% по сравнению с 2025-м.

Среди лидеров по развитию агротуризма в ПФО — Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область.

Анна Кайдалова