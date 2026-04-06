Ставропольские хирурги освоили новую детскую урологическую операцию

В Ставропольской краевой детской клинической больнице впервые провели операцию пластики пиелоуретрального сегмента у двухмесячного ребенка с врожденной урологической патологией, сообщили в региональном минздраве.

Ранее аналогичные случаи направляли в федеральные медицинские центры, что требовало длительных поездок и дополнительных затрат для пациентов из региона. Теперь маленькие пациенты с обструкцией пиелоуретерального сегмента могут получать высокотехнологичную помощь прямо в краевой клинике.

Процедура проводилась бригадой специалистов отделения детской урологии совместно с коллегами из отделения детской хирургии. Такие операции считаются сложными и относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи, требующей современного оборудования и высокой квалификации хирургов. В послеоперационном периоде ребенок пробыл в стационаре не более шести дней, что свидетельствует о быстром восстановлении и эффективности нового метода лечения.

Главный врач краевой детской клиники Андрей Пучков подчеркнул, что данное вмешательство стало важным этапом развития региональной системы здравоохранения. По его словам, теперь не требуется переправлять тяжелых пациентов в Москву или другие федеральные центры, что сокращает сроки диагностики и лечения. В 2025 году ставропольские медучреждения выполнили около 13 тысяч высокотехнологичных процедур, включая операции на сердце, по восстановлению слуха и лечение онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов отметил, что внедрение новой операционной методики стало возможным благодаря системному обучению персонала, обновлению медицинского оборудования и участию специалистов в федеральных и международных программах. Он добавил, что такие шаги позволяют сократить время ожидания лечения и улучшить качество медицинской помощи для детей региона.

Урологическое отделение №2 при Ставропольской краевой больнице имеет высшую аттестационную категорию и лицензию на оказание специализированной медицинской помощи в области детской урологии. Ежегодно через отделение проходят более 1000 детей, нуждающихся в диагностике и лечении пороков развития мочевыделительной системы.

Станислав Маслаков