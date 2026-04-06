Три архитектурных бюро представили концепции кемеровского «Города талантов»

Московское архитектурное бюро Megabudka, а также санкт-петербургские «Архатака» и «Хвоя» представили в Кемерове свои архитектурные концепции комплекса «Город талантов». Первая очередь проекта включает здания университета, жилье и креативные пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Стартовый хаб объединит коворкинг, конференц-зал, цифровой музей и кофейню. Здесь будут проходить фестивали и воплощаться бизнес-инициативы жителей»,— говорится в сообщении администрации правительства Кузбасса по итогам презентации.

«Город талантов» разместится на берегу Томи у здания кадетского училища. По данным областных властей, архитекторы должны были вписать новый квартал в сложившееся пространство, соединить его с парком и набережной. Победитель будет определен по итогам публичной защиты концепций.

В сентябре 2025 года сообщалось, что кемеровское ООО «Специализированный застройщик “Город талантов”» стало единственным участником конкурса с начальной ценой 658,5 млн руб. на право комплексного развития территории на участке в 25 га у кадетского училища.

Валерий Лавский