Согласно опросу среди соискателей Татарстана, для 79% работников республики работа прежде всего является источником дохода и финансовой стабильности, сообщает пресс-служба hh.ru.

Для большинства татарстанцев главным смыслом работы являются деньги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для 41% опрошенных смысл работы заключается в саморазвитии и приобретении новых компетенций. Для 26% работа важна как источник опыта, а 24% видят в ней возможность карьерного продвижения. Стабильность и предсказуемость ценят 21%, столько же — самореализацию. Любимое дело и независимость указали по 15% респондентов.

Менее значимыми оказались общение с коллегами (12%), признание и уважение (по 3%) и чувство долга (3%).

Анна Кайдалова