Ямочный ремонт на дорогах Ставрополья завершат к 1 мая

Дорожные службы Ставропольского края активизировали весенне-летнее обслуживание дорог сразу после потепления. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа лично курирует процесс, чтобы муниципалитеты успели устранить все ямы к 1 мая по поручению губернатора Владимира Владимирова, сообщили в региональном миндоре.

Жители региона активно жалуются на состояние проезжей части после зимы, и власти увеличили финансирование на 30% по сравнению с 2025 годом. Подрядчики уже работают в 30 муниципальных образованиях, где заключили контракты на ямочный ремонт 137 км проблемных участков в населенных пунктах. Общий объем работ охватывает более 93 тыс. кв. м покрытия, а бюджет на содержание местных дорог превысил 702 млн руб.

Евгений Штепа подчеркивает, что круглогодично поддерживают 4,3 тыс. км региональных трасс: убирают грязь и мусор с полотна и обочин, очищают тротуары, барьерные ограждения, остановки и придорожные зоны. Дорожники также восстанавливают разметку, меняют сигнальные столбики, знаки и светоотражатели, а на гравийных участках укладывают свежую смесь.

Губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях дал четкие сроки: муниципалитетам до конца марта нужно ускорить темпы, чтобы к 1 мая ямы исчезли повсеместно. Миндор края проконтролирует итоги, а полную оценку качества ремонта проведут 1 июля.

В этом году Ставрополье продолжает реализовывать нацпроект «Инфраструктура для жизни»: весной стартует ремонт 11-километрового участка трассы «Зеленокумск — Соломенское — Степное» с обновлением полотна, укреплением обочин и новой разметкой. Параллельно обновят 9 км трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь», продолжат работы на «Невинномысск — Эрсакон» после 5,5 км в прошлом году, плюс улицы в Кисловодске, Пятигорске и Минеральных Водах.

Евгений Штепа ранее просил глав округов оперативно подписывать контракты, чтобы избежать задержек, как в прошлые сезоны. На сельские дороги в 2026 году выделили 7,5 млрд руб. — это позволит охватить больше объектов в глубинке. Жители поселков продолжают сигнализировать о глубоких ямах, например, на подъездах к кладбищам, что подгоняет дорожников. Такие меры повысят безопасность и комфорт для тысяч водителей ежедневно, особенно на фоне роста трафика в курортный сезон. Общий план на год — капитально отремонтировать свыше 88 км краевых дорог и четыре моста.

Станислав Маслаков