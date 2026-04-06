Филиал «ВСМПО-Ависма» в Березниках возглавил топ-менеджер из Сибири

Исполнительным директором березниковского филиала корпорации «ВСМПО-Ависма» назначен Алексей Спичак. Как сообщила пресс-служба корпорации, предыдущий руководитель филиала Владимир Бабин назначен первым заместителем исполнительного директора.

Фото: PR-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Господин Спичак более 20 лет работает в промышленности на управляющих должностях. С 2000 по 2021 год работал директором по производству Красноярского металлургического завода, в 2021–2026 годах занимал должность заместителя директора ОКБ «Микрон».

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана. Компания производит более 90% российского титана, экспортирует продукцию в 50 стран мира. В составе корпорации промышленные площадки — ВСМПО в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в Березниках.