В Чувашии пытаются взыскать с предприятия 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Иск находится на рассмотрении суда, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии работник предприятия пытается добиться компенсации за оторванную руку

В Чувашии работник предприятия пытается добиться компенсации за оторванную руку

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Установлено, что 10 декабря 2025 года на предприятии в деревне Андреево-Базары разнорабочий ООО «Елена» во время работы на станке зацепился перчаткой за подвижный элемент с вращающимся ножом. В результате руку затянуло в механизм и оторвало.

Прокуратура установила нарушения требований охраны труда со стороны работодателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Анна Кайдалова