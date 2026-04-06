Опубликована деловая программа Кавказского инвестиционного форума – 2026

Деловая программа Кавказского инвестиционного форума (КИФ – 2026) появилась на официальном сайте мероприятия, подтверждает Фонд Росконгресс, который выступает его организатором. Форум пройдет с 28 по 30 апреля 2026 года в выставочном центре «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах.

Площадка позиционируется как одна из ключевых для развития экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа и привлечения частных инвестиций, при этом организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края.

Центральная тема форума в этом году — «Расширяя горизонты возможностей», что отражает акцент на расширении инвестиционных и экономических связей между регионами и отраслями. В рамках деловой программы запланированы тематические блоки, посвященные инвестициям и финансам, промышленности и агропромышленному комплексу, международному сотрудничеству, развитию кадрового потенциала, туризму, цифровизации, торговле и предпринимательству. Отдельно выделены сессии о транспортной и энергетической инфраструктуре, креативных индустриях, здравоохранении и культурной повестке.

По данным Фонда Росконгресс и пресс-службы КИФ, за предыдущие годы в рамках форума было заключено более 230 соглашений на общую сумму свыше 460 млрд руб. Эти договоренности трансформировались в конкретные проекты — жилые и гостиничные комплексы, туристические объекты, логистические центры, объекты ветроэнергетики и гидроэнергетики, а также производственные мощности. Межотраслевой формат обсуждений позволяет учитывать специфику отдельных субъектов СКФО и разрабатывать комплексные решения, которые можно внедрять на региональном уровне.

Значимой частью программы этого года станет сессия «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», в рамках которой представители субъектов Северо-Кавказского федерального округа представят приоритеты регионального развития и ключевые направления инвестиционной политики. В формате открытого диалога участники смогут задать вопросы, актуальные для текущей повестки: от реализации инфраструктурных проектов до поддержки малого и среднего бизнеса и импортозамещения. Организаторы подчеркивают, что обсуждение происходит при участии не только региональных властей, но и крупных корпораций, банков, институтов развития и экспертов.

В подготовке деловой программы участвовали профильные федеральные и региональные органы власти, представители бизнес-сообщества и отраслевые эксперты. В ряде сессий планируют выступить представители Минэкономразвития, Минпромторга, Министерства транспорта, Минздрава, а также руководители крупнейших инвесткомпаний и отраслевых холдингов. По замыслу организаторов, программа нацелена на выработку конкретных механизмов взаимодействия между государством и бизнесом: от презентации новых проектных заявок до согласования условий господдержки и комплексного сопровождения инвестиций.

Онлайн-регистрация для представителей СМИ и блогосферы на Кавказский инвестиционный форум – 2026 открыта на сайте мероприятия до 17 апреля. В предыдущие годы к форуму привлекались десятки тысяч участников: руководители компаний, инвесторы, представители деловых палат, региональных администраций и федеральных ведомств. В 2026 году ожидается расширение выставочной и деловой программы, в том числе за счет новых отраслевых треков и сессий по развитию старта экосистем и цифровых платформ для бизнеса.

Станислав Маслаков