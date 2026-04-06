Переустройство газовых сетей для дублера проспекта Гагарина не прошло экспертизу

Третий этап второй очереди строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу. Как указано в реестре экспертиз, отклонена документация на переустройство объектов магистрального транспорта газа ПАО «Газпром» на участках параллельного следования и пересечения с проектируемой автодорогой.

Документацию готовила компания «Мост» из Москвы.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионер КСК №11 (дочерняя компания АО «ДСК “Автобан”») рассчитывает завершить строительство второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина к концу июня 2027 года. Соглашение на строительство дублера заключили в 2023 году.

Галина Шамберина