Переустройство газовых сетей для дублера проспекта Гагарина не прошло экспертизу
Третий этап второй очереди строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу. Как указано в реестре экспертиз, отклонена документация на переустройство объектов магистрального транспорта газа ПАО «Газпром» на участках параллельного следования и пересечения с проектируемой автодорогой.
Документацию готовила компания «Мост» из Москвы.
Как писал «Ъ-Приволжье», концессионер КСК №11 (дочерняя компания АО «ДСК “Автобан”») рассчитывает завершить строительство второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина к концу июня 2027 года. Соглашение на строительство дублера заключили в 2023 году.