Власти Новосибирска ликвидируют МУП «Электросеть»

Мэрия Новосибирска планирует ликвидировать МУП «Электросеть». Проект соответствующего постановления опубликован 6 апреля на сайте городской администрации.

В документе указывается, что основанием для ликвидации является совместное представление администрации Калининского района, муниципальных департаментов энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, а также земельных и имущественных отношений. Заключения антикоррупционной экспертизы проекта будут приниматься до 13 апреля.

Основным направлением деятельности МУП «Электросеть», созданного в 1999 году, является реконструкция и техническое перевооружение муниципальных электрических сетей. По данным МУПа, плановый объем программы реконструкции на 2024 год составил 197,8 млн руб., фактически реинвестировано 192,1 млн руб. В муниципальную собственность было принято 83 объекта электросетевого хозяйства на сумму 316 млн руб. В 2025 году чистая прибыль предприятия составила 15,2 млн руб.

