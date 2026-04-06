Зарубежные СМИ: Что известно об обсуждении перемирия между США и Ираном?

США и Иран обсуждают перемирие на полтора месяца. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Для собеседников издания, это «последняя попытка» избежать эскалации. Ранее Дональд Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум, который истекает ночью 8 апреля. К этому моменту Вашингтон и Тегеран должны заключить мирную сделку. В противном случае США начнут атаковать электростанции, мосты и другие энергетические объекты страны. В интервью Fox News американский президент допустил, что соглашение появится уже 6 апреля. А сами переговоры «идут хорошо». Сейчас, по данным Axios, страны договариваются о 45-дневном перемирии. Вашингтон связывается с Тегераном как напрямую, так и с помощью посредников, пишут зарубежные СМИ.

Сесть за стол переговоров с США представителей Ирана уговаривали страны-посредники, пишет The Wall Street Journal. По данным источников, дипломаты Турции, Египта и Пакистана предлагали Тегерану открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие, однако их попытки не принесли результатов.

Теперь же посредники договариваются о другом варианте, который предусматривает двухэтапное соглашение, отмечает Axios. На первой стадии стороны обсудят прекращение огня на 45 дней, после чего Тегеран и Вашингтон должны договориться уже об окончательном завершении войны. Перемирие, по задумке, можно будет продлить, если страны не успеют обсудить ключевые вопросы сделки. Такими собеседники Axios считают открытие Ормузского пролива и проблему обогащенного урана в Иране. Обе темы — козыри для исламской республики на переговорах, от которых в Тегеране не откажутся вплоть до финального мирного соглашения.

Перемирие в полтора месяца, по данным источников, Иран и США обсуждают не только через посредников, но и по переписке между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. При этом времени для каких-либо других переговоров у сторон не осталось, говорят собеседники издания. Дипломаты из Турции, Пакистана и Египта уже заявили Ирану, что это последний шанс избежать эскалации и более агрессивной войны с США.

Параллельно полностью открыть Ормузский пролив Ирану предлагают власти Омана. По данным CNN, переговоры ведутся последние две недели, и сосредоточены они на разработке «протокола безопасного прохода судов». По словам источников из Маската, танкеры предлагают регистрировать в Иране и выходить из пролива под флагом дружественного или нейтрального для Тегерана государства. По сути, признавая за Исламской Республикой контроль над акваторией. Собеседники CNN из Омана при этом сомневаются, что соглашение получится достичь во время боевых действий. Поэтому самым удачным решением все еще остается немедленное прекращение огня, заключает телеканал.