В Прикамье число закрытых ИП выросло на 22,9%

В Пермском крае в период с января по февраль 2026 года прекратили деятельность 2,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда — 2,2 тыс. ИП). Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю. Вместе с этим за указанный период в регионе было зарегистрировано 3 тыс. новых ИП.

Чаще всего бизнес прекращали предприниматели, занимающиеся розничной торговлей через почту или интернет (341 ИП), предоставлением вспомогательных услуг для бизнеса (144), строительством жилых и нежилых зданий (100), розничной торговлей продуктами питания и табачными изделиями (97), а также ведущие деятельность рекламных агентств (91).