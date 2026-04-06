В Ульяновской области глава департамента минЖКХ причинила бюджету ущерб на 100 млн рублей
Директор департамента финансового, правового и административного обеспечения (департамента финансового обеспечения) минЖКХ и строительства Ульяновской области стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Проверка показала, что 45-летняя чиновница неправомерно предоставила бюджетные субсидии коммерческой фирме, которая занимается поставкой сжиженного углеводородного газа населению. Ущерб бюджету региона превысил 100 млн рублей.
Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.