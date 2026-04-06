В Ульяновской области глава департамента минЖКХ причинила бюджету ущерб на 100 млн рублей

Директор департамента финансового, правового и административного обеспечения (департамента финансового обеспечения) минЖКХ и строительства Ульяновской области стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что 45-летняя чиновница неправомерно предоставила бюджетные субсидии коммерческой фирме, которая занимается поставкой сжиженного углеводородного газа населению. Ущерб бюджету региона превысил 100 млн рублей.

Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов