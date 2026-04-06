В Татарстане на капитальный ремонт Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани направят 445,4 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В Казани на ремонт МКДЦ направят 445,4 млн рублей

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Работы включают ремонт зданий, закупку оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», финансирование предусмотрено из бюджета республики. Работы планируют завершить до декабря.

Кроме того, 11,7 млн руб. направят на неотложный ремонт кровли Детской городской клинической больницы № 7 в Казани. Еще 3,6 млн руб. предусмотрено на капитальный ремонт кровли административного здания Тетюшской центральной районной больницы.

Анна Кайдалова