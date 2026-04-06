В Прикамье уменьшилось число оформляемых самозапретов на получение кредитов

В марте 2026 года жители Пермского края установили 21,7 тыс. самозапретов на оформление кредитов и займов. По сравнению с январем 2026 года этот показатель снизился на 12%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Из общего числа самозапретов, оформленных жителями Прикамья в марте, 17,7 тыс. было установлено через портал «Госуслуги», а 4 тыс.— в многофункциональных центрах.

По данным НБКИ, общее число установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в марте 2026 года составило 1,24 млн ед., или на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце (в феврале 2026 года — 1,13 млн ед.).

При этом больше всего самозапретов через МФЦ в марте 2026 года было установлено жителями Москвы (19,4 тыс.), Краснодарского края (8,3 тыс.), Республики Татарстан (7,9 тыс.), Санкт-Петербурга (7,9 тыс.) и Ростовской области (7,6 тыс.). В свою очередь, на портале «Госуслуги» наибольшее число самозапретов в марте было отмечено в Москве (91,5 тыс.), Московской области (71,1 тыс.), Санкт-Петербурге (45,5 тыс.), а также в республиках Башкортостан (41,9 тыс.) и Татарстан (39,2 тыс.)