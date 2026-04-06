Ростовская БСМП ищет подрядчика за проверку вентиляции за 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для проверки вентиляции в больнице скорой медицинской помощи. Изначально стоимость работ оценили в более 5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные из карточки лота на портале Госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, подрядчик должен изучить влажность перемещаемого воздуха, скорость потока перемещаемого воздуха на распределительных решетках и в вентиляционных каналах, а также давление воздуха. Работы должны быть выполнены за 30 дней после заключения контракта.

На сегодняшний день было подано три заявки с ценовыми предложениями на чуть более 1 млн руб. (снижение цены на 80,05%), 1 млн 29 тыс. руб. (80%) и почти 1,7 млн руб. (67%).

Константин Соловьев