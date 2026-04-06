Путин поручил улучшить управление здравоохранением в Карелии и Новгородской области

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству вместе с исполнительными органами на местах разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию управленческих решений в системе здравоохранения в десяти регионах страны. В этот список попали два субъекта из Северо-Западного округа — Республика Карелия и Новгородская область, сообщает сайт Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент поручил улучшить управление системой здравоохранения в Карелии и Новгородской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава государства также поручил проанализировать причины недовольства граждан в вопросах качества и доступности медицинской помощи в указанных регионах.

Доклад о проведенной работе необходимо предоставить до 1 июня 2026 года.

Матвей Николаев